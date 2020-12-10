Собянин открыл новый «офис» мировых судей в Раменках
10 декабря 202016:08
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги капремонта здание для размещения трех судебных участков мировых судей района Раменки.
Прием граждан в новом здании начнется уже в четверг.
Более 70% всех дел, поступающих в суды общей юрисдикции, рассматриваются мировыми судьями, рассказал Собянин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru