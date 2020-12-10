Собянин открыл новый «офис» мировых судей в Раменках

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги капремонта здание для размещения трех судебных участков мировых судей района Раменки.

Прием граждан в новом здании начнется уже в четверг.

Более 70% всех дел, поступающих в суды общей юрисдикции, рассматриваются мировыми судьями, рассказал Собянин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей Собянин
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