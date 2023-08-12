Собянин: Общественно-деловой центр построят у станции МЦД-2 «Дмитровская»

Общественно-деловой центр построят около станции второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) «Дмитровская» на месте незавершенного объекта. Его площадь составит 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

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В новом центре предусмотрена подземная парковка.

«Между Дмитровским проездом, ул. Костякова и путями МЦД-2, где сейчас располагается объект незавершенного строительства, возведем общественно-деловой центр площадью 50 тыс. кв. м с подземной парковкой», – рассказал столичный градоначальник.

Проект предусматривает реконструкцию близлежащих дорог, в том числе создание проезда к зданию. Создание общественно делового центра даст москвичам более 3,5 тысяч рабочих мест.



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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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