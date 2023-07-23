Собянин: На севере Москвы под заселение по программе реновации передали 33 новостройки

Все необходимое для жителей новостроек будет в шаговой доступности. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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«В Северном округе Москвы по программе реновации переданы под заселение уже 33 новостройки», - уточнил градоначальник.

По его словам, в каждой новостройке есть помещения для магазинов, кафе, аптек и парикмахерских. Вся инфраструктура будет в шаговой доступности, подчеркнул Собянин.

По его словам, почти все нежилые помещения уже используются.

На севере Москвы планируется построить еще 56 домов для переселенцев. Здания находятся в стадии проектирования.

Собянин ранее заявил, что Москва увеличит объемы строительства для нужд программы реновации.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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