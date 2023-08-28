Собянин: 86,8 тыс человек получат современные квартиры по реновации в СЗАО

Более 430 домов на северо-западе Москвы включили в программу реновации, под заселение передано 14 новостроек, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».

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По его словам, в 431 доме, включенных в реновацию, живут 86,8 тысяч человек. Под заселение по реновации передали 14 новостроек общей площадью 176,3 тысячи квадратных метров. Градоначальник отметил, что в многоэтажных домах предусмотрено 54 нежилых помещения на первых этажах. Там могут открыться магазины, пункты выдачи товаров и так далее.

Глава столицы рассказал, что на сегодняшний день строится 10 домов, а еще десять находятся на стадии проекта. В столичных районах Митино и Южное Тушино полностью завершили первый этап переездов по реновации, еще на 80% он завершен в районе Щукино и на 77% - в Северном Тушино.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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