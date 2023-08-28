Собянин рассказал, как 3D-модели помогают в строительстве метро
Современные цифровые технологии все чаще применяются в ходе проектирования и строительства новых объектов Московского метрополитена. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«С помощью 3D-моделирования выполняем виртуальное строительство станций. Это помогает обнаружить и исправить ошибки, которые могли бы возникнуть при реальном возведении объекта», – написал градоначальник в своем Telegram-канале.
В частности, цифровые двойники создавались для станций на востоке Большой кольцевой линии (БКЛ). Сейчас 3D-моделирование применяют перед строительством станций радиальных линий.
Как отметил Собянин, в 3D-формате готовят и выпускают проектную и рабочую документацию. Так спроектировали станции БКЛ «Терехово» и «Кунцевская», продолжается работа над станциями Рублево-Архангельской линии. Специалисты используют базы данных, созданные на российском программном обеспечении. Впервые на отечественном софте проектируют крупный инфраструктурный объект – электродепо «Бирюлевское».
По словам мэра столицы, возможности цифровизации метростроения будут расширяться.
«Специалисты уже разрабатывают базу готовых решений. Она упростит процесс создания 3D-модели будущего участка ветки или целой линии», – подчеркнул Собянин.
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