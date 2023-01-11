СМИ: вторичное жилье в Москве подешевеет на 10%
Цены на вторичное жилье в Москве в недалекой перспективе могут снизится на 10%, сообщают «Известия» со ссылкой на директора направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергея Шлома.
По его словам, за 2020 и 2021 годы рынок недвижимости был перегрет, из-за чего надулся огромный ценовой пузырь. «Теоретически допускаю, что в дальнейшем постепенно цены опустятся еще на 5%», — заявил эксперт.
По словам экспертов вторичного рынка, за прошедший год выросла популярность сделок свободной продажи. «Многие понимают, что в условиях снижения спроса и цен лучше продать жилплощадь поскорее, получить деньги и выждать — позже можно совершить более выгодную покупку. Иными словами, на падающем рынке кто раньше продал, тот и выиграл», — отметили собеседники издания.
Жилье на вторичном рынке недвижимости в России подешевеет в ближайшее время, его начнут продавать с дисконтом. Это связано с тем, что покупателей стало меньше, а количество продавцов выросло, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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