СМИ: в России стали продавать жилье в рассрочку без банков

Это произошло после того, как россиянам стали отказывать в одобренных ранее ипотечных кредитах из-за внезапного подъема Центробанком ключевой ставки до 15%. В качестве продавца может выступать как застройщик, так и частное лицо.

По словам экспертов, прежде всего в этом случае рискует покупатель. Так, в случае предварительного договора продавец может утратить возможность совершить сделку. Право собственности возникает только с момента регистрации в Росреестре.

Ранее крупные российские банки подняли ставки по ипотеке выше 16% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

