СМИ: в России стали продавать жилье в рассрочку без банков
В России обозначился тренд на продажу недвижимости в рассрочку без участия банков, сообщают «Известия».
Это произошло после того, как россиянам стали отказывать в одобренных ранее ипотечных кредитах из-за внезапного подъема Центробанком ключевой ставки до 15%. В качестве продавца может выступать как застройщик, так и частное лицо.
По словам экспертов, прежде всего в этом случае рискует покупатель. Так, в случае предварительного договора продавец может утратить возможность совершить сделку. Право собственности возникает только с момента регистрации в Росреестре.
Ранее крупные российские банки подняли ставки по ипотеке выше 16% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru