Ставки по ипотеке в российских банках превысили 16% годовых
Крупные российские банки подняли ставки по ипотеке выше 16% годовых, пишет РБК.
С 1 ноября ВТБ повысил на 2,4% ставки по основным ипотечным программам. Минимальная ставка в одном из крупнейших банков страны теперь составляет 16,4%.
В Альфа-Банке базовые ставки на вторичном рынке с началом ноября составили 16,69% годовых. В «Открытии» желающие могут оформить жилищный кредит по ставке 16,99%.
Центральный банк России на заседании 27 октября поднял ключевую ставку с 13% до 15% годовых. Это было выше ожиданий экспертов, которые прогнозировали повышение на 1%.
В беседе с «Радиоточкой НСН» юрист по недвижимости Денис Бутовичев выразил мнение, что ипотечный рынок нужно сокращать из-за его перегрева и роста цен.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru