Ставки по ипотеке в российских банках превысили 16% годовых

С 1 ноября ВТБ повысил на 2,4% ставки по основным ипотечным программам. Минимальная ставка в одном из крупнейших банков страны теперь составляет 16,4%.

В Альфа-Банке базовые ставки на вторичном рынке с началом ноября составили 16,69% годовых. В «Открытии» желающие могут оформить жилищный кредит по ставке 16,99%.

Центральный банк России на заседании 27 октября поднял ключевую ставку с 13% до 15% годовых. Это было выше ожиданий экспертов, которые прогнозировали повышение на 1%.

В беседе с «Радиоточкой НСН» юрист по недвижимости Денис Бутовичев выразил мнение, что ипотечный рынок нужно сокращать из-за его перегрева и роста цен.

