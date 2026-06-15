СМИ: В ФРГ за €11 млн продают отель-замок российских бизнесменов

По данным издания, объект принадлежит российским предпринимателям. Он оценивается в 11 миллионов евро. Здание построено в архитектурном стиле неоренессанса. Теперь для него ищут нового владельца.

Объект включает в себя замок, переоборудованный в гостиничный комплекс с 53 номерами и люксами, парк площадью около 84 тысяч квадратных метров, ресторан, бар, винный погреб, библиотеку, велнес-центр и вертолетную площадку.

Замок построили в 1904-1907 годах. В разные годы в нем находились госпиталь и жилье для переселенцев. В 2009 году его купили российские предприниматели Ирина Клочкова и Андрей Трубицин. Он им обошелся в 3 миллионов евро. После реконструкции в 2015 году там открылся отель на четыре звезды. Причины продажи официально не называются.

Ранее у Якубовича обнаружили замок в Подмосковье за 1 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

