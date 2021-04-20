СМИ: Экс-министр Скрынник приобрела апартаменты за 700 млн

Бывшая министр сельского хозяйства России Елена Скрынник купила помещения почти на две тысячи квадратных метров в башне «Федерация», сообщает «Собеседник» со ссылкой на выписку из ЕГРН.

Апартаменты расположены на 37 этаже башни на Пресненской набережной. До этого ими владел банк «Западный», который сейчас признан банкротом. Скрынник приобрела помещения в 2020 году на аукционе почти за 700 миллионов рублей, утверждается в материале. Кадастровая стоимость недвижимости составляет около 307 миллионов рублей.

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В настоящее время Елена Скрынник занимает пост руководителя Международного независимого института аграрной политики. Институт занимается разработкой стратегии развития сельского хозяйства России.

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ФОТО: РИА Новости
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