СМИ: квартиры в новостройках Москвы подорожали на 1,5 млн рублей

Их средняя стоимость увеличилась на 13,5% до 12,9 млн руб. Прирост составил 1,5 млн рублей. Две трети предложения на первичном рынке в границах старой Москвы в комфорт-классе приходится на евродвушки, студии и еровтрешки. За год средняя цена лота квартир комфорт-класса увеличилась на 11% и составила 14,4 млн рублей.

Также выросла стоимость евротрешек на 11,4% до 18,2 млн руб. Евротрешки стали дороже на 1,9 млн рублей. Студии показали наименьший рост - 10,7%, до 8,6 млн рублей.

Застройщики будут и дальше уменьшать размер квартир, чтобы скрыть рост цен, заявил член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с НСН. Он призвал ограничивать такое поведение на рынке.

