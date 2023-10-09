СМИ: квартиры в новостройках Москвы подорожали на 1,5 млн рублей
За последний год среди квартир, которые больше всего продаются в Москве, значительно выросли цены на евродвушки, сообщают «Известия».
Их средняя стоимость увеличилась на 13,5% до 12,9 млн руб. Прирост составил 1,5 млн рублей. Две трети предложения на первичном рынке в границах старой Москвы в комфорт-классе приходится на евродвушки, студии и еровтрешки. За год средняя цена лота квартир комфорт-класса увеличилась на 11% и составила 14,4 млн рублей.
Также выросла стоимость евротрешек на 11,4% до 18,2 млн руб. Евротрешки стали дороже на 1,9 млн рублей. Студии показали наименьший рост - 10,7%, до 8,6 млн рублей.
Застройщики будут и дальше уменьшать размер квартир, чтобы скрыть рост цен, заявил член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с НСН. Он призвал ограничивать такое поведение на рынке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru