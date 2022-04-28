Ефимов: регистрация недвижимости в Москве станет полностью электронной

Правительство Москвы и Росреестр утвердили «дорожную карту» по повышению эффективности процедур кадастрового учета и государственной регистрации прав, что позволит уже до конца года перевести все услуги по регистрации московской недвижимости в электронный вид. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы планируем, что к концу года все документы на государственную регистрацию будут подаваться в цифровом формате. В результате услуги в сфере госрегистрации прав и кадастрового учета станут доступнее для заявителей и будут оказываться оперативнее», - отметил вице-мэр.

Цифровизация позволит Департаменту городского имущества Москвы в режиме онлайн анализировать документы по сделкам с недвижимостью и передавать их в Росреестр на регистрацию без личного участия граждан.

В последнее время углубленное сотрудничество ведомств позволило упростить ряд административных процедур. Так, в прошлом году на регистрацию в электронном виде было направлено 43 тысячи заявлений, с начала этого года – еще 9,1 тысячи заявлений, сообщил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

В свою очередь, глава Росреестра Олег Скуфинский отметил значимые результаты работы межведомственного координационного штаба, позволившие упростить выдачу ипотеки и повысить качество услуг. По его словам, в ближайшее время планируется сократить до одного дня сроки регистрации многоквартирных домов, в том числе в рамках программы реновации, а также «бытовой недвижимости» и земельных участков под ее строительство.

