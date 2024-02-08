Школы в Десеновском и Щаповском поселениях будут достроены в 2024 году
Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что две школы в поселениях Десеновское и Щаповское в Новой Москве будут достроены в этом году.
Школа в Десеновском будет поделена на центральный пятиэтажный блок, главный и четырехэтажный корпусы.
«Готовность объекта превышает 90%. Завершаются отделочные работы, монтаж мебели и оборудования, пуско-наладочные работы», - отметил Загрутдинов.
В центральной части здания вход будет поделен на три зоны – начальной, средней и старшей школы. Там же будет комната охраны, гардеробы, а также обеденный зал на 600 мест. Вестибюль будет разделен низкой перегородкой для предотвращения пересечения потоков.
Школа в Щаповском рассчитана на 800 мест, 150 из которых предусмотрены для дошкольников. Загрутдинов оценил готовность здания в 85%.
Оно будет оснащено всеми необходимыми кабинетами, игровой, IT-полигоном, кабинетами музыки и пения, мастерской для рисования, шахматным кружком, спортивными залами и так далее.
Учебные кабинеты для средней и старшей школы расположатся на четвертом этаже. Там же появится робо-класс, различные комплексы, в том числе кабинеты химии, иностранного языка, рассказал Загрутдинов.
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