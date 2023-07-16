Сергей Собянин рассказал о новых фонтанах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ремонте старых и сооружении новых фонтанов в столице, в том числе популярных у россиян сухих фонтанах.
«Фонтаны - визитная карточка российской столицы, поэтому в рамках работ по комплексному благоустройству мы постоянно обновляем старые фонтаны и создаем новые, в том числе популярные сухие», – сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
После восстановительных работ в этом году заработал небольшой фонтан в парке «Покровское-Стрешнево» - площадью более 100 кв. м. Его новую чашу сделали изогнутой, чтобы вписать в общий вид прудов. Струи сооружения представляют собой водный шар. Вечером они подсвечены с помощью 64 светодиодных светильника, встроенных в борта и форсунки. Цвет меняется от красного к зеленому, синему и белому.
Фонтан оснащен четырехступенчатой системой подготовки воды. Она аналогична воде в общественном бассейне и безопасна для людей, но не пригодна для питья.
Сухой фонтан площадью 350 кв. м впервые начал работать на главной аллее спорткомплекса «Авангард». Работа нового фонтана также сопровождается архитектурно-художественной подсветкой благодаря разным композициям, которые формируются за счет 153 форсунок.
Фонтаны становятся местами притяжения для жителей.
«В числе любимых, особенно у юных москвичей, именно сухие фонтаны: отсутствие чаши на поверхности и непредсказуемое движение струй отлично подходят для веселых детских игр», - считает Собянин.
Такие фонтаны установили в парке «Ходынское поле» - на месте ранее ликвидированного аэродрома. Его площадь - почти 800 кв. м. Фонтан состоит из 245 форсунок, расположенных в четыре ряда. Сухой фонтан «Пешеходный» начал работать в 2020 году перед зданием Северного речного вокзала. У него две площадки. Струи бьют из 296 водяных и 240 туманообразующих форсунок. Вечером их украшает светодинамическая подсветка.
Также органично вписан в городскую среду сухой фонтан в самом коротком переулке Москвы - Лубочном. Уникальный полусухой фонтан, напоминающий монету, украшает Биржевую площадь с 2017 года.
Ранее глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в рамках проекта по благоустройству многофункциональной общественной зоны в составе транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» построен амфитеатр, беседки для отдыха, детские и спортивные площадки. По его словам, проектом предусмотрено также устройство холмов, фонтана, дорожно-тропиночной сети, а также будет произведено комплексное озеленение территории – высажены деревья и кустарники, разбиты цветники и газоны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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