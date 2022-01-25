Щербаков: В центре Москвы выставили на продажу два нежилых здания

В центре Москвы выставили на продажу два нежилых здания. Об этом рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Он отметил, что на городские торги было выставлено трехэтажное здание площадью более 752 квадратных метров, расположенное в районе Якиманка недалеко от метро «Октябрьская». Стартовая стоимость объекта на аукционе, который состоится 9 февраля, составит 160 миллионов рублей. Щербаков добавил, что подать заявку на участие в торгах могут любые физические и юридические лица.

Второе здание, которое было выставлено на торги, расположено в Тверском районе. Его площадь составляет более 255 квадратных метров, а начальная цена – примерно 43 миллионов рублей. Торги состоятся 11 февраля.

«В 2021 году городом в ЦАО было реализовано 15 отдельно стоящих зданий, два из них с земельными участками. Общая площадь объектов составила более 10 тысяч квадратных метров», – рассказал Щербаков.

По его словам, совокупная площадь нежилых зданий свободного назначения, которые находятся в центре столицы, составляет более, чем одна тысяча квадратных метров.

Руководитель департамента отметил, что объект коммерческой недвижимости обладает рядом преимуществ перед другими видами помещений для бизнеса, так как собственник может обустроить здание с учетом своих потребностей.

