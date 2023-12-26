Сбербанк изменит условия выдачи льготной ипотеки

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Семь человек пострадали при взрыве газа в пекарне в Ставрополе

Пользователи каршеринга рискуют получить штрафы за повторные нарушения ПДД, в том числе за те, которых не совершали

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