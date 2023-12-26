Сбербанк изменит условия выдачи льготной ипотеки

Сбербанк продолжит выдачу льготной ипотеки, но поменяет условия кредитования, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Глава Сбербанка Греф спрогнозировал падение цен на жилье в России

Условия выдачи льготных ипотечных кредитов изменятся с 11 января 2024 года. Подписание договора будет возможно при субсидировании аккредитованным партнером в лице застройщика.

Новые правила будут действовать для льготных госпрограмм «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Арктическая ипотека», «Ипотека для IT» и «Господдержка». По оформленным до 10 января заявкам будут действовать прежние условия.

Правительство 23 декабря скорректировало параметры действующих льготных ипотечных программ. Размер первоначального взноса повысился с 20% до 30%, а максимальная сумма кредита сокращена с 12 до шести миллионов рублей, включая столичные регионы, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КредитыИпотекаСбербанк

Горячие новости

Все новости

партнеры