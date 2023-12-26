Сбербанк изменит условия выдачи льготной ипотеки
Сбербанк продолжит выдачу льготной ипотеки, но поменяет условия кредитования, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
Условия выдачи льготных ипотечных кредитов изменятся с 11 января 2024 года. Подписание договора будет возможно при субсидировании аккредитованным партнером в лице застройщика.
Новые правила будут действовать для льготных госпрограмм «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Арктическая ипотека», «Ипотека для IT» и «Господдержка». По оформленным до 10 января заявкам будут действовать прежние условия.
Правительство 23 декабря скорректировало параметры действующих льготных ипотечных программ. Размер первоначального взноса повысился с 20% до 30%, а максимальная сумма кредита сокращена с 12 до шести миллионов рублей, включая столичные регионы, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru