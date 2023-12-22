Глава Сбербанка Греф спрогнозировал падение цен на жилье в России
22 декабря 202317:55
Цены на жилую недвижимость в России постепенно начнут снижаться, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, это будет происходить по мере сокращения государственных субсидий.
«Сегодня более 70% ипотеки — это субсидируемая ипотека со стороны государства», — подчеркнул Греф.
Он также отметил, что рост ключевой ставки также ведет к падению цен на рынке жилой недвижимости.
Ранее цены на арендное жилье в крупных городах выросли в среднем на 25%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru