Глава Сбербанка Греф спрогнозировал падение цен на жилье в России

По его словам, это будет происходить по мере сокращения государственных субсидий.

«Сегодня более 70% ипотеки — это субсидируемая ипотека со стороны государства», — подчеркнул Греф.

Он также отметил, что рост ключевой ставки также ведет к падению цен на рынке жилой недвижимости.

Ранее цены на арендное жилье в крупных городах выросли в среднем на 25%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

