Глава Сбербанка Греф спрогнозировал падение цен на жилье в России

Цены на жилую недвижимость в России постепенно начнут снижаться, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, это будет происходить по мере сокращения государственных субсидий.

«Сегодня более 70% ипотеки — это субсидируемая ипотека со стороны государства», — подчеркнул Греф.

Он также отметил, что рост ключевой ставки также ведет к падению цен на рынке жилой недвижимости.

Ранее цены на арендное жилье в крупных городах выросли в среднем на 25%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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