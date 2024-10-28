Самым важным фактором при выборе жилья для россиян стала безопасность
Для 66,2% жителей России на первом месте при выборе жилья стоит безопасность, следует из результатов проведенного компанией «Ингосстрах» исследования о том, как жители оценивают уровень безопасности своего жилья и придомовых территорий.
Так, 88,3% чувствуют себя в безопасности в собственном доме или квартире. Наибольший уровень безопасности отметили жители Тольятти, Астрахани и Набережных Челнов – 96%. Соответствующий показатель в Москве и Санкт-Петербурге равен 91% и 83%.
Наименьший уровень безопасности наблюдается у жителей Кирова (22%), Иркутска (20%), Перми и Самары (по 19%).
В качестве дополнительных мер безопасности россияне используют домофоны - так ответило 55,5%, железные двери - 41,4%, а также страхование квартир - 16,2%.
При этом большинство тех, кто не чувствует себя безопасно, среди главных причин называют уличную преступность (71,1%).
Директор домена «Жилье и имущество» компании «Ингосстрах» Василий Кургузов отметил, что даже если человек живет в благополучном районе, то ему необходимо оформить полис страхования имущества для финансовой безопасности.
«В рамках полиса можно застраховать имущество от залива, пожара, взрыва бытового газа, кражи и природных катастроф. Это позволит вам избежать финансовых потерь в случае непредвиденных обстоятельств, связанных с повреждением или утратой имущества», — отметил он.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трое рабочих погибли при падении в шахту лифта в Воронеже
- Польша обязала трех дипломатов РФ покинуть страну из-за закрытия генконсульства
- Армия России освободила Цукурино в ДНР
- В школах Бурятии начнут преподавание на национальном языке с 2026 года
- Лукашенко анонсировал заседание Госсовета Союзного государства 5 декабря
- РСТ рекомендовал россиянам покупать нацвалюты при поездках за границу
- На здании УрФУ появится памятная доска в честь группы «Агата Кристи»
- ВЦИОМ: Треть россиян считают, что бабушки должны думать о себе, а не о внуках
- В Иране заявили, что не будут пересматривать ядерную доктрину после ударов Израиля
- Bloomberg: Газовые плиты вызывают до 40 тысяч смертей в Европе ежегодно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru