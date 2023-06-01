Сабуровский мост в Москве откроют досрочно в сентябре

Строительство Сабуровского автодорожного моста через Москву-реку в рамках реализации проекта Московского скоростного диаметра будет завершено досрочно – в сентябре текущего года, вместо декабря, как обозначено в контракте. Такие сроки назвал глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Мост расположен на юго-востоке Москвы. По словам Загрутдинова, это важная часть участка МСД от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы. Транспортный переход соединит Южный и Юго-Восточный округа столицы. Объект улучшит транспортную доступность районов Печатники и Москворечье-Сабурово, где проживают более 165 тысяч горожан.

Мост уже готов на 85 %. Сейчас проводятся работы по устройству гидроизоляции проезжей части пролетных строений. Продолжается обустройство подземной части очистного сооружения, выполняются дорожные и другие работы.

Объект протяженностью 335 метров состоит из двух раздельных пролётных строений, которые установлены на одних опорах. Предусмотрено по четыре полосы движения в каждом направлении. В общей сложности на отрезке от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы будет проложено 12,5 километров дорог, подземный пешеходный переход. Строительная готовность всего участка составляет более 60 %.

Московский скоростной диаметр - крупнейший инфраструктурный проект наших дней. Он реализуется по прямому поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Бессветофорная скоростная трасса призвана улучшить связность округов и районов мегаполиса.

