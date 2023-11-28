С начала года в Новой Москве ввели свыше 1,78 млн «квадратов» жилья
В Новомосковском и Троицком округах столицы с начала года ввели в эксплуатацию свыше 1,78 млн квадратных метров жилой недвижимости, до конца года планируется ввести в целом более 1,85 млн «квадратов» жилья. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, из 1,78 млн «квадратов» жилой недвижимости свыше 634 тысяч квадратных метров составило индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Бочкарев отметил, что по ИЖС предлагается широкий выбор жилых помещений: от частных домов до многоэтажных комплексов. В новостройках также предлагается большой выбор планировок.
Заммэра подчеркнул, что в общей сложности до конца 2023 года в Новой Москве должны ввести в эксплуатацию порядка 2,49 млн «квадратов» недвижимости, в том числе более 644 тысяч квадратных метров социальных и промышленных объектов.
Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что за счет развития социальной и транспортной инфраструктуры в Новой Москве жилье продается на 10% быстрее, чем в старых границах города. Он также отметил, что в жилых кварталах в Новой Москве развивается и другая необходимая для комфортной жизни инфраструктура в шаговой доступности за счет размещения на первых этажах коммерческих площадей.
Жидкин подчеркнул, что в ТиНАО нет недостатка в разработках и внедрении smart-решений. Так, ГК «А101» запустила пилотный проект по внедрению в свои жилые комплексы технологий «умного дома».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru