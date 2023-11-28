С начала года в Новой Москве ввели свыше 1,78 млн «квадратов» жилья

Заммэра подчеркнул, что в общей сложности до конца 2023 года в Новой Москве должны ввести в эксплуатацию порядка 2,49 млн «квадратов» недвижимости, в том числе более 644 тысяч квадратных метров социальных и промышленных объектов.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что за счет развития социальной и транспортной инфраструктуры в Новой Москве жилье продается на 10% быстрее, чем в старых границах города. Он также отметил, что в жилых кварталах в Новой Москве развивается и другая необходимая для комфортной жизни инфраструктура в шаговой доступности за счет размещения на первых этажах коммерческих площадей.

Жидкин подчеркнул, что в ТиНАО нет недостатка в разработках и внедрении smart-решений. Так, ГК «А101» запустила пилотный проект по внедрению в свои жилые комплексы технологий «умного дома».

