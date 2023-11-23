Бочкарев: С начала года в Москве разрешили строительство 14,5 млн кв м недвижимости
Мосгосстройнадзор за прошедшие десять месяцев выдал 557 разрешений на строительство в Москве объектов общей площадью более 14,5 млн кв. м. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Как отметил заммэра, строительная отрасль сохраняет высокие темпы по основным направлениям и является одним из драйверов развития экономики города.
«С начала года городские и частные застройщики инициировали возведение 14,5 млн кв. метров недвижимости. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было разрешено строительство объектов общей площадью 13,4 млн кв. метров», ‒ поделился Бочкарев.
Свыше 67% общего объема строящейся недвижимости — это инвесторские проекты, на них приходится около 9,8 млн «квадратов». В то же время девелоперы готовы предложить объекты социальной, деловой, коммерческой, промышленной инфраструктуры. По словам Бочкарева, в ближайшие годы за счет внебюджетных средств в разных районах Москвы возведут 50 образовательных, 8 медицинских, 7 спортивных, 39 деловых и 8 производственных объектов.
В частности, в Южнопортовом районе построят учебный корпус с детсадом на 500 мест, в Митине и Молжаниновом ‒ дошкольные учреждения на 235 и 350 человек, в Западном Дегунине ‒ школу на 1050 учащихся. Кроме того, на территории общественно-делового квартала «СберСити» в Кунцево появится офисный квартал, на месте бывшей промзоны Центра информатики и электроники в Зеленограде —логистический комплекс.
Как отметил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, больше всего разрешений на возведение капитальных объектов выдали в 2023 году в Троицком и Новомосковском (по 107), Западном (78), Юго-Восточном (58) административных округах. Руководитель комитета указал, что после получения от застройщиков уведомления о начале строительно-монтажных работ инспекторы составляют индивидуальную программу проверок объекта. Это необходимо для контроля соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности, оценки качества конструкций и материалов на соответствие требований проектной документации.
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