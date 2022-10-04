С начала года предприниматели приобрели у города более 100 нежилых помещений в ЦАО
За первые девять месяцев текущего года бизнесмены выкупили у столицы 101 коммерческое помещение на общую сумму 1,7 млрд рублей в ЦАО Москвы. Это составило 16% от общего числа таких объектов, реализованных в Москве.
«Коммерческие площади в центре столицы популярны у предпринимателей вследствие высокого уровня потребительской и деловой активности, а также развитой инфраструктуры. Эти факторы дают возможность привлечь большее число клиентов», — подчеркнул глава Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы, Иван Щербаков.
В общей сложности в столичных торгах по реализации нежилых помещений для ведения бизнеса в ЦАО приняли участие 514 ИП, коммерческих фирм и инвесторов. В среднем на один лот претендовало пять потенциальных покупателей. Наиболее востребованным лотом стал объект площадью 74,8 квадрата в Басманном районе. Приобрести его нашлось 28 желающих, помещение было выкуплено за 5,6 млн рублей.
К услугам бизнесменом широкий спектр помещений по расположению, площади, стартовой цене и прочим параметрам. В предлагаемых объектах можно открыть торговые точки, предприятия общественного питания, офисы, салоны красоты, ателье.
Наименьшим из проданных в ЦАО помещений стал объект площадью 14,4 квадрата в Мещанском районе, наибольшим — площадью 493,5 квадрата в Таганском районе.
Реализация помещений происходит в три последовательных этапа: открытый аукцион, торги посредством публичного предложения и аукцион без объявления цены. Первый вид торгов идет на повышение стартовой стоимости, второй — на снижение, а в третьем случае покупатели сами озвучивают цену, по которой они готовы купить лот. Во всех случаях побеждает тот, кто предложил самую высокую стоимость.
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