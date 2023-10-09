С начала года по реновации в районе Обручевский снесли шесть домов

С начала 2023 года в районе Обручевский на юго-западе Москвы по программе реновации снесли шесть домов, сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Дома были разрушены при помощи «умного» сноса, ставшего стандартом для всей программы реновации. Его основными принципами являются безопасность, экологичность, переработка отходов и последующее их использование. Еще одним из приоритетов «умного сноса» является максимально возможное сохранение окружающих деревьев при демонтаже здания.

В общей сложности с начала программы в Москве были демонтированы 296 ветхих пятиэтажек, с начала года – 169 таких зданий.

