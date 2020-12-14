«Ростелеком» стал новым арендатором площадей в бизнес-центре «Искра-Парк»

В свою очередь, директор по персоналу Ростелеком – Центры обработки данных Елена Белозёрова заявила, что компания имеет несколько команд, которые работают по принципу проектных групп в разных офисах столицы.



«Для нас было важно объединить все проектные команды, работающие в Москве и создать для них максимально комфортные условия труда. На наш взгляд, новый офис соответствует современным стандартам рабочих пространств, и, мы надеемся, что он удовлетворит ожидания наших сотрудников», - пояснила Белозёрова.



Добавим, «Искра-Парк» — офисно-деловой центр класса «А» для крупного бизнеса. Он располагается в престижном районе Беговой и имеет прямой доступ к ключевым магистралям города: Ленинградскому проспекту, ТТК, Садовому кольцу и МКАД. Объект общей площадью свыше 70 тыс. кв. м выполнен по уникальному архитектурному проекту бюро SPEECH. Арендопригодная площадь составляет более 55 тыс. кв. м.



На первых этажах предусмотрена развитая инфраструктура для комфортной работы. Также там ест подземный паркинг на 530 машиномест, прилегающая территория оборудованы зарядками для электрокаров. В состав многофункционального комплекса входит также жилой корпус из десяти секций переменной этажности от 9 до 17 этажей. Больше подробностей на iskra-park.ru

