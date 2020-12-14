«Ростелеком» стал новым арендатором площадей в бизнес-центре «Искра-Парк»
ГК «Галс» - владелец бренда «Галс-Девелопмент» - заключила договор долгосрочной аренды в офисно-деловом центре «Искра-Парк». Арендатором выступило ООО «Центр Хранения Данных» («Ростелеком – Центры обработки данных»). Сообщается, что общая площадь арендуемых помещений составляет почти шесть тысяч кв. м. Офис располагается на 4 этаже бизнес-центра, срок аренды составляет 10,5 лет.
Директор департамента коммерческого управления «Галс-Девелопмент» Светлана Мазур отметила, что проект пользуется повышенным спросом со стороны потенциальных арендаторов.
«Мы рады приветствовать нашего нового партнера в офисно-деловом центре “Искра-Парк”. На данный момент мы представляем самые современные и комфортные условия на рынке коммерческой недвижимости: престижное расположение, пешая доступность до станций метро, необходимые инфраструктурные объекты на первом этаже и вместительный подземный паркинг», - подчеркнула Мазур.
Она добавила, что главным отличием этого проекта является наличие в составе МФК «Искра-Парк» комплекса апартаментов, что позволит сотрудникам компаний, которые работают на территории бизнес-центра, проживать в пешей доступности от офиса.
В свою очередь, директор по персоналу Ростелеком – Центры обработки данных Елена Белозёрова заявила, что компания имеет несколько команд, которые работают по принципу проектных групп в разных офисах столицы.
«Для нас было важно объединить все проектные команды, работающие в Москве и создать для них максимально комфортные условия труда. На наш взгляд, новый офис соответствует современным стандартам рабочих пространств, и, мы надеемся, что он удовлетворит ожидания наших сотрудников», - пояснила Белозёрова.
Добавим, «Искра-Парк» — офисно-деловой центр класса «А» для крупного бизнеса. Он располагается в престижном районе Беговой и имеет прямой доступ к ключевым магистралям города: Ленинградскому проспекту, ТТК, Садовому кольцу и МКАД. Объект общей площадью свыше 70 тыс. кв. м выполнен по уникальному архитектурному проекту бюро SPEECH. Арендопригодная площадь составляет более 55 тыс. кв. м.
На первых этажах предусмотрена развитая инфраструктура для комфортной работы. Также там ест подземный паркинг на 530 машиномест, прилегающая территория оборудованы зарядками для электрокаров. В состав многофункционального комплекса входит также жилой корпус из десяти секций переменной этажности от 9 до 17 этажей. Больше подробностей на iskra-park.ru
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+27 328 / сут.
Умерли
47 391+450 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+18 562 / сут.
- Сбои в работе Google и YouTube зафиксированы в России
- Кремль не намерен вводить жесткий карантин на новогодние праздники
- От коронавируса в Магнитогорске умерла 94-летняя блогерша
- Путин обязал чиновников декларировать доходы в криптовалютах с Нового года
- Страховые льготы могут распространить на немедицинский персонал больниц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru