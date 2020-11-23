Гостиницу «Байкал» в центре Москвы ГК «Галс» перестроит в апартаменты элит-класса

В центре Москвы, на Космодамианской набережной, построят комплекс апартаментов элит-класса. Компания «Девелопмент» (входит в ГК «Галс», владелец бренда «Галс-Девелопмент») подписала договор с компанией «Гостиничный Комплекс «Байкал» на приобретение земельного участка площадью 2,4 тыс. кв. м.

Президент Галс-Девелопмент, член инвестиционного комитета ЗПИФ «Девелоперские активы» Виктор Адамов заявил, что компания активно развивается в сегменте элитной и премиальной недвижимости.

«Для нас это одно из приоритетных направлений, и мы рады сообщить об успешном завершении сделки по покупке земельного участка в историческом районе на Космодамианской набережной. В скором времени мы сможем объявить о старте работ по возведению нового проекта. Уверены, что нам удастся реализовать прекрасный объект, руководствуясь принципами бережного отношения к архитектурному облику города», – уточнил Виктор Адамов.

ГК «Галс» обладает профессиональной экспертизой и опытом работы в условиях исторической застройки города. В портфеле компании есть очень успешные и архитектурно значимые для Москвы построенные жилые и коммерческие объекты: элитный жилой квартал Wine House на Садовнической улице, который был возведен на территории бывшего винного завода Товарищества Петра Смирнова, квартал «Литератор» в Хамовниках, комплекс резиденций «Театральный дом» на Поварской улице.



Проекты компании неоднократно удостаивались почетных наград как российских, так и международных премий. ЭК Wine House признан победителем VI ежегодной премии RREF Awards 2015 в номинации «Элитное жилье». Проведенные в историческом здании «Товарищества водочного завода П. А. Смирнова в Москве» реставрационные работы были высоко оценены в рамках конкурса «Московская реставрация – 2015», а также в конкурсе «Лучший реализованный проект в области инвестиций и строительства» в 2016 году.

Элитный комплекс «Театральный Дом» признан победителем конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства», организованного Департаментом градостроительной политики г. Москвы.

Дом на Поварской по итогам народного голосования признан лучшим проектом реставрации и приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

