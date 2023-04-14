Росстат сообщил о снижении объемов ввода жилья в 2023 году

Количество введенных в эксплуатацию квадратных метров упало на 1,2% и составило 28,9 миллиона квадратных метров. По данным ведомства, в марте девелоперы сдали 8,6 миллиона «квадратов» - это на 3,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером по вводу жилой недвижимости стала Московская область - три миллиона квадратных метров. Следом идет Москва (два миллиона). Тройку лидеров замыкает Краснодарский край - 1,9 миллиона.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против так называемой ипотеки от застройщика. Подобные программы она назвала «черт знает какими схемами», передает «Радиоточка НСН».

