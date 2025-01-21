Россияне возглавили список иностранцев-покупателей недвижимости в Турции
Россияне снова возглавили список иностранцев-покупателей недвижимости в Турции по итогам 2024 года со значительным отрывом, хотя число приобретенных ими объектов снизилось в два раза по сравнению с годом ранее. Соответствующие данные опубликовало Бюро статистики Турции.
Отмечается, что граждане РФ за прошлый год приобрели 4 867 объектов недвижимости. Согласно данным, далее идут иранцы, которые приобрели 2 166 объектов.
При этом по итогам 2023 года россияне приобрели свыше 10,5 тысячи объектов недвижимости в Турции, также заняв первое место среди иностранцев.
Ранее сообщалось, что граждане России и Финляндии активно выставляли на продажу свою недвижимость в Эстонии в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Иностранца задержали за домогательства к пятикласснице в Подмосковье
- Илон Маск оправдался за «нацистское приветствие»
- Фальков: Особое внимание в новой модели высшего образования уделят аспирантуре
- Павлюченкова уступила первой ректке мира в четвертьфинале Australian Open
- В центре Архангельска нашли нерпу
- Медведева назвала Туктамышеву Мадонной фигурного катания
- Россияне возглавили список иностранцев-покупателей недвижимости в Турции
- На «Госуслугах» начали прием заявлений на ИТ-отсрочку от армии
- Си Цзиньпин заявил о намерении вывести отношения с РФ на новую высоту в 2025 году
- Лукашенко заявил, что вторая БелАЭС может появиться к югу от Могилева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru