Россияне возглавили список иностранцев-покупателей недвижимости в Турции

Россияне снова возглавили список иностранцев-покупателей недвижимости в Турции по итогам 2024 года со значительным отрывом, хотя число приобретенных ими объектов снизилось в два раза по сравнению с годом ранее. Соответствующие данные опубликовало Бюро статистики Турции.

Отмечается, что граждане РФ за прошлый год приобрели 4 867 объектов недвижимости. Согласно данным, далее идут иранцы, которые приобрели 2 166 объектов.

При этом по итогам 2023 года россияне приобрели свыше 10,5 тысячи объектов недвижимости в Турции, также заняв первое место среди иностранцев.

Ранее сообщалось, что граждане России и Финляндии активно выставляли на продажу свою недвижимость в Эстонии в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».



