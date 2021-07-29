Россияне смогут страховать имущество по программе-конструктору «Моя квартира»
Россияне самостоятельно смогут застраховать свое имущество. Продажи нового продукта-конструктора «Моя квартира» запустил «Ингосстрах». Благодаря ему собственники квартир и апартаментов сами смогут выбрать перечень имущества для страхования, определить актуальные дополнительные риски и опции, а также установить страховую сумму в пределах предусмотренных лимитов.
Новая программа дает возможность экспресс-страхования конструктивных элементов, отделки и инженерного оборудования, движимого имущества без предварительного осмотра и оценки экспертом по базовому пакету рисков («Пожар», «Повреждение водой» и прочее) и гражданской ответственности. В компании отметили, что впервые на страховом рынке условия, характерные для сложного классического страхования, доступны в удобном продукте-конструкторе.
Программа «Моя квартира» предлагает страховое покрытие не только стандартных, но и целого ряда дополнительных рисков, в том числе воздействие атмосферных осадков и возмещение расходов на аренду жилья во время восстановительного ремонта в квартире.
Продукт также предполагает расширение покрытия по риску «Гражданская ответственность» (причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при эксплуатации имущества, расположенного на территории страхования) на проведение ремонтных работ, затрагивающих водонесущие, канализационные и отопительные системы, или действия домашнего животного.
«Самый распространенный риск в отношении квартиры – это залив, но и помимо него случается множество непредвиденных ситуаций, в результате которых приходится делать дорогостоящий ремонт и покупать новую мебель. Благодаря новому продукту «Моя квартира» клиенты могут застраховать только то имущество, которое посчитают нужным, и только от тех рисков, которые считают существенными», – отметил заместитель начальника управления технологии и поддержки каналов продаж компании «Ингосстрах» Станислав Олейников.
Лимит страхового покрытия по продукту «Моя квартира» на конструктивные элементы составляет от 1 миллиона до 12 миллионов рублей, отделку и инженерное оборудование – от 200 тысяч до 3 миллионов рублей, движимое имущество – от 50 тысяч до 2 миллионов рублей, гражданская ответственность – от 100 тысяч до 2 миллионов рублей. В пределах этих ценовых диапазонов собственник может самостоятельно выбрать страховую сумму.
Сейчас полис «Моя квартира» можно оформить в офисах продаж «Ингосстраха» или у страховых агентов, вскоре продукт будет доступен и для онлайн-оформления на сайте компании.
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