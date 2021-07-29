Россияне смогут страховать имущество по программе-конструктору «Моя квартира»

Программа «Моя квартира» предлагает страховое покрытие не только стандартных, но и целого ряда дополнительных рисков, в том числе воздействие атмосферных осадков и возмещение расходов на аренду жилья во время восстановительного ремонта в квартире.

Продукт также предполагает расширение покрытия по риску «Гражданская ответственность» (причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при эксплуатации имущества, расположенного на территории страхования) на проведение ремонтных работ, затрагивающих водонесущие, канализационные и отопительные системы, или действия домашнего животного.

«Самый распространенный риск в отношении квартиры – это залив, но и помимо него случается множество непредвиденных ситуаций, в результате которых приходится делать дорогостоящий ремонт и покупать новую мебель. Благодаря новому продукту «Моя квартира» клиенты могут застраховать только то имущество, которое посчитают нужным, и только от тех рисков, которые считают существенными», – отметил заместитель начальника управления технологии и поддержки каналов продаж компании «Ингосстрах» Станислав Олейников.

Лимит страхового покрытия по продукту «Моя квартира» на конструктивные элементы составляет от 1 миллиона до 12 миллионов рублей, отделку и инженерное оборудование – от 200 тысяч до 3 миллионов рублей, движимое имущество – от 50 тысяч до 2 миллионов рублей, гражданская ответственность – от 100 тысяч до 2 миллионов рублей. В пределах этих ценовых диапазонов собственник может самостоятельно выбрать страховую сумму.

Сейчас полис «Моя квартира» можно оформить в офисах продаж «Ингосстраха» или у страховых агентов, вскоре продукт будет доступен и для онлайн-оформления на сайте компании.

