Россияне поддержали меры стабилизации строительной отрасли
Строительство занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге наиболее стабильных отраслей экономики, по мнению россиян. Об этом сообщил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.
"Недавно было проведено исследование по оценке информированности россиян о предпринятых правительством мерах по стабилизации экономической ситуации. Опрос показал, что большинство россиян - 90% - в той или иной степени осведомлены о мерах поддержки различных отраслей. Среди тех россиян, кто знает или что-то слышал о правительственных решениях, две трети (69%) считают, что власти смогли стабилизировать экономическую ситуацию в стране", - рассказал Евгений Михайленко.
Он добавил, что россияне, отвечая на вопрос "в каких сферах ситуацию в экономике удалось стабилизировать лучше всего", выбирали из 10 сфер. "Первые позиции разделяют сельское хозяйство и строительство.
Декан факультета пояснил, что такой результат был вполне ожидаем, так как многие жители страны следили за состоянием отрасли в сложный для экономики период.
"Кто-то инвестировал в расширение жилплощади и ожидает сдачи нового дома, кто-то ждет переселения по программе реновации, кто-то строит собственный дом своими руками или делает капитальный ремонт", - уточнил Евгений Михайленко.
Эксперт подчеркнул, что сфера строительства ассоциируется у людей с развитием территории, а также с улучшением качества жизни.
Полностью с исследованием можно ознакомиться на сайте Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ).
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