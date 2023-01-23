Россияне поддержали меры стабилизации строительной отрасли

Строительство занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге наиболее стабильных отраслей экономики, по мнению россиян. Об этом сообщил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

"Недавно было проведено исследование по оценке информированности россиян о предпринятых правительством мерах по стабилизации экономической ситуации. Опрос показал, что большинство россиян - 90% - в той или иной степени осведомлены о мерах поддержки различных отраслей. Среди тех россиян, кто знает или что-то слышал о правительственных решениях, две трети (69%) считают, что власти смогли стабилизировать экономическую ситуацию в стране", - рассказал Евгений Михайленко.

Он добавил, что россияне, отвечая на вопрос "в каких сферах ситуацию в экономике удалось стабилизировать лучше всего", выбирали из 10 сфер. "Первые позиции разделяют сельское хозяйство и строительство.

Декан факультета пояснил, что такой результат был вполне ожидаем, так как многие жители страны следили за состоянием отрасли в сложный для экономики период.

"Кто-то инвестировал в расширение жилплощади и ожидает сдачи нового дома, кто-то ждет переселения по программе реновации, кто-то строит собственный дом своими руками или делает капитальный ремонт", - уточнил Евгений Михайленко.

Эксперт подчеркнул, что сфера строительства ассоциируется у людей с развитием территории, а также с улучшением качества жизни.

Полностью с исследованием можно ознакомиться на сайте Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ).

