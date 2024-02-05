Россия вышла на рекордные темпы строительства жилья

Жилищное строительство в России достигло рекордных показателей в прошлом году. За 2023 год в стране было построено свыше 110 млн кв. метров. Такие данные привёл вице-премьер правительства страны Марат Хуснуллин. По его словам, это направление является центральным элементом инфраструктурного развития всей страны.

«Если посмотреть динамику, в 2000 году страна строила 30 млн кв. метров жилья. А уже за прошлый год мы достигли безусловного рекорда – 110,4 млн кв. метров. Причём достигнут абсолютный рекорд по многоквартирным домам – 51,7 млн кв. метров, и по индивидуальному жилищному строительству – под 60 млн кв. метров», – заявил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что благодаря росту жилищного строительства миллионы людей смогли улучшить свои жилищные условия. При этом основная инфраструктура страны развивается именно в интересах жителей, поскольку человек остаётся главным капиталом России. За счёт такого подхода, по словам Хуснуллина, в перспективе удастся достигать целей, поставленных Президентом страны. Он также напомнил о том, что Владимир Путин предложил продолжить действие семейной ипотеки после 1 июля 2024 года, так как льготные программы ипотечного кредитования оказали большую поддержку гражданам в вопросе приобретения квартиры или дома.

Также вице-премьер коснулся вопросов обновления и развития дорожно-транспортной системы страны, переселения граждан из аварийного жилья, модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства и обновления общественного транспорта. Отдельное внимание вице-премьер уделил восстановлению и развитию новых регионов. По его словам, эта работа стала самым большим инфраструктурным проектом страны.

Все эти заявления заместитель председателя правительства страны сделал выступая на Форуме национальных достижений в рамках пленарной сессии «Инфраструктура и городская среда» на международной выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Стоит отметить, что за 3 месяца работы выставку посетили уже шесть миллионов человек.

