Российским работодателям предложено разрешить выдавать ипотеку
Риелторы выступили с инициативой о наделении работодателей правом выдавать сотрудникам ипотечные займы под низкий процент, пишут «Известия» со ссылкой на обращение риэлторов в адрес главы кабмина РФ Михаила Мишустина.
Оно направлено в министерство финансов страны на проработку. Как считают инициаторы идеи, для реализации планов необходимо создать упрощенную систему выдачи лицензий на корпоративное кредитование работников. Благодаря альтернативному варианту покупки жилья может увеличиться его доступность в России.
Работодатели также смогут выдавать кредиты с более низким первоначальным взносом, поскольку у них есть возможность свободно распоряжаться собственными средствами.
При этом ипотеку работник сможет продолжить выплачивать, в том числе и при увольнении из компании.
Ставки по ипотеке в России для граждан, которые не входят в число участников льготных программ могут превысить 10% к концу года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Национального рейтингового агентства (НРА) Алину Розенцвет.
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