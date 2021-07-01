Правительство продлило льготную ипотеку на год
Правительство РФ утвердило постановление о расширении программ льготной и семейной ипотек еще на год. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Отмечается, что льготная ипотека стартовала в 2020 году для поддержки населения и строительной отрасли. Теперь ее действие продлено до 1 июля 2022 года.
Сообщается также, что программа «Семейная ипотека» теперь будет доступна и для семей с одним ребенком.
С 1 июля в России начинают действовать новые правила получения льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках: размер ставки повышен с 6,5% до 7% годовых, а предельная сумма кредита стала единой для всех регионов страны и составила 3 миллиона рублей, сообщает RT.
Ранее сообщалось, что крупные российские банки в июне активно начали поднимать ставки по ипотеке. Из 30 крупнейших банков 14 повысили ставки по ипотечным программам на новостройки и готовое жилье. В ближайшее время рост ставок продолжится в пределах 0,5%, передает URA.RU.
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