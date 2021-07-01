Правительство продлило льготную ипотеку на год

Правительство РФ утвердило постановление о расширении программ льготной и семейной ипотек еще на год. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что льготная ипотека стартовала в 2020 году для поддержки населения и строительной отрасли. Теперь ее действие продлено до 1 июля 2022 года.

Сообщается также, что программа «Семейная ипотека» теперь будет доступна и для семей с одним ребенком.