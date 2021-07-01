Правительство продлило льготную ипотеку на год

Правительство РФ утвердило постановление о расширении программ льготной и семейной ипотек еще на год. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что льготная ипотека стартовала в 2020 году для поддержки населения и строительной отрасли. Теперь ее действие продлено до 1 июля 2022 года.

Сообщается также, что программа «Семейная ипотека» теперь будет доступна и для семей с одним ребенком.

«Иллюзия!» Экономист объяснил цифры Путина по инфляции

С 1 июля в России начинают действовать новые правила получения льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках: размер ставки повышен с 6,5% до 7% годовых, а предельная сумма кредита стала единой для всех регионов страны и составила 3 миллиона рублей, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что крупные российские банки в июне активно начали поднимать ставки по ипотеке. Из 30 крупнейших банков 14 повысили ставки по ипотечным программам на новостройки и готовое жилье. В ближайшее время рост ставок продолжится в пределах 0,5%, передает URA.RU.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЛьготыИпотека
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры