Росреестр зафиксировал рекордное число ипотечных сделок в Москве
18 января 202421:14
Столичное Управление Росреестра зарегистрировало в 2023 году рекордные за 15 лет 136,2 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что этот показатель превышает показатели 2022 года на 26%.
За декабрь Управление Росреестра Москвы зарегистрировало почти 9,7 тысячи ипотечных договоров.
Ранее гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко сообщил, что Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк могут лишить ипотечных госсубсидий, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru