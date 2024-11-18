Росреестр констатировал снижение числа ипотечных сделок в Москве на 60%

Речь идет о данных по новостройкам в октябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Отмечается, что сведения касаются не только количественного снижения показателя, но и доли зарегистрированных договоров долевого участия с кредитами.

Ранее ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях на 2,5 процентных пункта (п. п.). Максимальная ставка теперь составляет 24% годовых, напоминает RT.

