Риелторы объявили о завершении «лихорадки» на рынке подмосковной недвижимости

Рынок загородной недвижимости в Московской области пришёл к норме после «лихорадки», вызванной пандемией и карантином, заявила вице-президент гильдии риелторов Московской области, член Национального совета гильдии риелторов Ольга Власова.

«Если посмотреть на статистику последних полутора лет, то может показаться, что количество объектов загородной недвижимости резко упало. Но это не повод хвататься за голову. На самом деле рынок просто пришёл в нормальное состояние по количеству объектов загородной недвижимости, как это было обычно в течение последних десяти лет», - сказала Власова в эфире «Радио 1».

По ее словам, из-за пандемии в 2020 году началась «истерия» на рынке, а сейчас ситуация более-менее стабильная. Объекты, которые нужны самим владельцам, сняты с продажи, и рынок вернулся к тому состоянию, которое наблюдалось долгие годы.

Власова считает, что осенью не стоит ждать панического спроса и экстремального объёма предложений по загородной недвижимости в Подмосковье. Это связано с тем, что люди уже привыкли к коронавирусу.

