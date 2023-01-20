Риелтор рассказал, когда выгоднее покупать квартиру в Москве

Специалист отметил, что в сложившихся условиях цены диктует покупатель, а скидки на жилье могут достигать 20 процентов.

«Дисконт присутствует почти в каждой сделке, причем не как раньше, когда при стоимости квартиры в 10 миллионов люди торгуются на 100 тысяч, а на миллион и больше, - рассказал Бендриков.

При этом он отмечает, что большого падения цен на столичную недвижимость в этом году не будет. Максимум квартиры могут подешеветь на 5 процентов, а произойти это может к лету.

«Летом всегда дешевле, но многие уезжают и снимают свои объекты. Можно подождать начала весны», — посоветовал Бендриков.

Самое дорогое жилье, по словам Бендрикова, по традиции в центре Москвы. На Юго-Западе цена одного квадратного метра варьируется от 320 до 350 тысяч рублей, на Юго-Востоке – 300 тысяч. Самые дешевые квартиры в Выхино.



