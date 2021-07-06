Риелтор посоветовала, как быстрее сдать квартиру

По ее словам, прежде всего, необходимо верно оценить объект. Можно посмотреть объявления на профильных сайтах и сориентироваться в стоимости. Как отмечает эксперт, важна также готовность владельца жилья предоставить скидку, которая может достигать пяти-десяти процентов от первоначальной суммы.

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