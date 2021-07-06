Риелтор посоветовала, как быстрее сдать квартиру

Чтобы ускорить сдачу арендного жилья, важно соблюсти несколько правил, сообщает «Прайм» со ссылкой на риелтора Оксану Полякову.

«Долг до смерти». Миллиардер посоветовал россиянам не брать ипотеку

По ее словам, прежде всего, необходимо верно оценить объект. Можно посмотреть объявления на профильных сайтах и сориентироваться в стоимости. Как отмечает эксперт, важна также готовность владельца жилья предоставить скидку, которая может достигать пяти-десяти процентов от первоначальной суммы.

Полякова посоветовала не делать дорогостоящий ремонт, так как это далеко не всегда выгодно.

Ранее российский миллиардер Игорь Рыбаков вновь раскритиковал ипотечные кредиты. В своем видео на YouTube-канале он призвал россиян не влезать в долги.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:НедвижимостьКвартира
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