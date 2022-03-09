Риелтор оценила возможность повышения цен на аренду жилья
Средние цены на аренду жилья сохранятся на прежнем уровне, считает заместитель директора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова. Об этом эксперт заявила в беседе с агентством «Прайм».
«Резкого снижения цен в нынешних условиях ожидать тоже не стоит, оно возможно только в результате массового оттока арендаторов из столицы, а к этому нет предпосылок», — подчеркнула Полякова.
В то же время не ожидается и подорожания аренды: в текущих условиях доходы арендаторов не растут, и даже при активном спросе арендные ставки не вырастут в разы из-за высокой ценовой чувствительности нанимателей.
Как отметила риэлтор, усредненная арендная ставка для квартир в старой Москве составляет 47 480 рублей в месяц. По сравнению с февралем прошлого года этот показатель увеличился на 14%.
Полякова подчеркнула, что небольшое увеличение спроса на аренду может произойти из-за невозможности получить ипотеку.
«С другой стороны, в этой связи есть вероятность расширения арендной экспозиции — квартиры, которые пока не продаются, можно сдавать внаем и получать доход», — заключила эксперт.
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