Минфин: Семейная ипотека будет продлена

Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости продлить льготную семейную ипотеку под 6%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметил Чебесков, программа «несомненно, будет продлена».

«Но мы должны исходить из того, что льготные программы должны быть эффективной мерой поддержки. Данные, которые у нас есть … показывают, что сейчас эффективной мерой поддержки льготные программы не являются. Их нужно трансформировать», — указал замминистра.

По словам Чебескова, власти готовят комплексные предложения по всем программам.

