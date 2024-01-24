Минфин: Семейная ипотека будет продлена

Семейную ипотеку в России продлят, однако она, как и другие льготные программы, нуждается в трансформации. Об этом заявил замглавы Минфина Иван Чебесков, передает РИА Новости.

Путин заявил о необходимости продления программы льготной семейной ипотеки

Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости продлить льготную семейную ипотеку под 6%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметил Чебесков, программа «несомненно, будет продлена».

«Но мы должны исходить из того, что льготные программы должны быть эффективной мерой поддержки. Данные, которые у нас есть … показывают, что сейчас эффективной мерой поддержки льготные программы не являются. Их нужно трансформировать», — указал замминистра.

По словам Чебескова, власти готовят комплексные предложения по всем программам.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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