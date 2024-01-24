Минфин: Семейная ипотека будет продлена
Семейную ипотеку в России продлят, однако она, как и другие льготные программы, нуждается в трансформации. Об этом заявил замглавы Минфина Иван Чебесков, передает РИА Новости.
Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости продлить льготную семейную ипотеку под 6%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как отметил Чебесков, программа «несомненно, будет продлена».
«Но мы должны исходить из того, что льготные программы должны быть эффективной мерой поддержки. Данные, которые у нас есть … показывают, что сейчас эффективной мерой поддержки льготные программы не являются. Их нужно трансформировать», — указал замминистра.
По словам Чебескова, власти готовят комплексные предложения по всем программам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Центробанке не исключают нового повышения ставки
- Проект об отмене НДФЛ для многодетных семей внесли в Госдуму
- Картаполов: Следом за сбитым самолетом летел еще один Ил-76 с пленными
- Депутат Госдумы Заварзин назвал терактом крушение Ил-76 под Белгородом
- Картаполов: Ил-76 под Белгородом сбили ракетами Patriot или IRIS-T
- Госдума примет обращение к США и ФРГ в связи с катастрофой Ил-76
- Минфин: Семейная ипотека будет продлена
- Премьер-министр Словакии Фицо прибыл на Украину
- В Netflix проанонсировали выход второго сезона «Игры в кальмара»
- Турпоток из России на Кипр вырос за год на 45%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru