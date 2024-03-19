Районами с самым дешевым жильем в Москве стали Восточный и Внуково
Рейтинг районов Москвы с самой низкой стоимостью квадратного метра вторичного жилья возглавили Восточный, Внуково и Некрасовка. Об этом говорится в исследовании департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости».
По данным экспертов, средняя цена квадратного метра в Восточном составляет 207 тысяч рублей при стоимости объекта 11,7 миллиона. Во Внукове «квадрат» стоит 226,3 тысячи.
Тройку лидеров замыкает Некрасовка. Средняя стоимость квадратного метра там составляет 228, 8 тысячи рублей.
Также доступное жилье продается в районах Бирюлево Западное и Восточное, Крюково, Капотня и Молжаниновский, пишет газета «Известия».
Президент России Владимира Путин на встрече с кандидатами на должность главы государства 18 марта заявил, что льготная ипотека вносит вклад в рост инфляции, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru