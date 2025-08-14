Пятый квартал «События» введён в эксплуатацию

Два 32-этажных дома на Мосфильмовской улице в Москве, выполненные в стиле ар-деко и рассчитанные на 569 квартир, сданы в эксплуатацию. Они составили пятый квартал проекта «Событие» компании «Донстрой».

Его особенностью стала центральная входная группа, представленная двухуровневым атриумом с витражными окнами и стеклянным световым фонарём на крыше. Размещенные в лобби декоративный водопад, лаунж-зона, коворкинг и детский клуб позволят жителям комфортно работать и отдыхать.

Трёхуровневый подземный паркинг рассчитан на 389 машиномест с автоматической мойкой колёс. На парковке также находятся кладовые помещения для хранения сезонных габаритных вещей.

При благоустройстве проекта были разработаны просторные дворы-сады с воркаут-зоной, детской площадкой, беседками и перголами с качелями, а также с уютным пешеходным сквериком и площадкой для игры в петанк. Огороженная территория дома обеспечена круглосуточной охраной, системами контроля доступа и видеонаблюдения.

В «Событии» предусмотрены также современные образовательные учреждения, супермаркеты и торговые центры, спортивные комплексы и салоны красоты. Рядом с кварталами на площади 24 га расположен ландшафтный парк, часть парка уже открыта для посещения.

