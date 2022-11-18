Пять участков под ИЖС продают в ТиНАО

Пять земельных участков в ТиНАО под строительство частных домов выставлены на аукционы. Заявки принимаются до 5 декабря включительно, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.



«Два земельных участка расположены в поселении Киевском, по одному – в Щаповском, Первомайском и Внуковском. На участках площадью от 7 до 24 соток можно построить жилые дома с максимальной площадью от 280 до 951 квадратного метра», - сказал Щербаков.



Помимо домов будущие собственники смогут построить на участках автомобильные гаражи, а также использовать землю под выращивание овощей и фруктов.



Самый большой участок площадью 24 сотки предлагается в деревне Кукшево в поселении Первомайское. Рядом лес, а также выезды на ЦКАД, Киевское и Калужское шоссе. Самый маленький – 7 соток. Он расположен в Щаповском поселении недалеко от ЦКАД и Варшавского шоссе.



Высота домов не должна превышать 15 метров или трех наземных этажей. Здания должны быть пригодны для круглогодичного проживания и подключены к коммуникациям. Сроки возведения домов не установлены.



Торги пройдут в очном формате 8 декабря.

