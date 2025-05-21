В Армении захотели продолжить сотрудничество с Россией по всем направлениям
Армения нацелена на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с Россией по всем направлениям. Об этом заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Ереване.
Мирзоян выразил уверенность, что руководители внешнеполитических ведомств проведут конструктивный и содержательный обмен мнениями по двусторонней, региональной, международной повестке.
«Хочу сразу констатировать, что Республика Армения ориентируется на долгосрочное, взаимовыгодное партнерство с РФ по всем направлениям», - подчеркнул министр.
Также Мирзоян указал, что отношения Москвы и Еревана включают взаимодействие в рамках многосторонних и международных объединений. Министр отметил важность сотрудничества стран в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что республика не рассматривает вопрос вывода военной базы РФ со своей территории, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru