В Армении захотели продолжить сотрудничество с Россией по всем направлениям

Армения нацелена на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с Россией по всем направлениям. Об этом заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Ереване.

Мирзоян выразил уверенность, что руководители внешнеполитических ведомств проведут конструктивный и содержательный обмен мнениями по двусторонней, региональной, международной повестке.

«Хочу сразу констатировать, что Республика Армения ориентируется на долгосрочное, взаимовыгодное партнерство с РФ по всем направлениям», - подчеркнул министр.

Также Мирзоян указал, что отношения Москвы и Еревана включают взаимодействие в рамках многосторонних и международных объединений. Министр отметил важность сотрудничества стран в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что республика не рассматривает вопрос вывода военной базы РФ со своей территории, пишет RT.

