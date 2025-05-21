Китай выразил недовольство и «твердое несогласие» с необоснованными санкциями ЕС
Китай не поддерживает односторонние санкции, которые не имеют оснований в международном праве и не были одобрены Советом Безопасности ООН. Об этом заявила официальный представитель китайского МИД Мао Нин в ходе брифинга.
Ранее Евросоюз принял новый, 17-й пакет санкций в отношении России, пишет RT. Ограничения касаются более 2,4 тысячи граждан и организаций, в том числе компаний из КНР.
Пекин выступил против рестрикций.
«Китайская сторона... выражает решительное недовольство и твёрдое несогласие с необоснованными санкциями, введенными со стороны Евросоюза в отношении китайских компаний», - указала Мао Нин.
Дипломат призвала ЕС прекратить использовать двойные стандарты в торгово-экономическом сотрудничестве с Россией и ущемлять законные интересы компаний из Китая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru