Нейросеть вычислила города с самым подешевевшим жильем

По итогам первого квартала 2023 года больше всего вторичная недвижимость подешевела в Калининграде. Стоимость квадратного метра в городе упала на 3,5% - до 108,1 тысячи рублей.

На втором месте находится Севастополь. За три месяца цены на «вторичку» снизились на 2,3%. Тройку антилидеров замыкает Казань с падением стоимости готового жилья на 1,3%.

Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко назвала льготную ипотеку для чиновников «золотыми наручниками», передает «Радиоточка НСН».

