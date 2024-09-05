Путин поручил сохранить ставку 2% по дальневосточной и арктической ипотекам

Российский лидер Владимир Путин предложил сохранить ставку 2% по дальневосточной и арктической ипотекам. Соответствующее поручение глава государства дал на пленарном заседании в ходе Восточного экономического форума.

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Кроме того, президент поручил задним числом, с 1 июля, поднять до миллиона рублей выплату на погашение ипотеки многодетным в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью.

Ранее гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко в рамках выступления на ВЭФ рассказал, что до сих пор строительство по дальневосточной ипотеке велось медленно, однако теперь застройщики строят планы по новым проектам более активно. В лидеры по строительству жилья вышли Якутия, а также Приморский и Хабаровский края, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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