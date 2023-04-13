Путин обсудил с Мутко льготы на приобретение вторичного жилья
Российский лидер Владимир Путин обсудил льготную покупку квартир на вторичном рынке с главой «Дом.РФ» Виталием Мутко. По словам Путина, это стимулирует российскую строительную отрасль. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Путин добавил, что правительство делает все возможное для поддержки и отрасли, и семей.
В свою очередь Мутко подчеркнул, что вторичное жилье стоит дешевле, чем первичное, россияне покупают его более активно.
Ранее сообщалось, что Центробанк с конца мая ограничит ипотечные программы с экстремально низкими ставками. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru