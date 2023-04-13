Путин обсудил с Мутко льготы на приобретение вторичного жилья

Путин добавил, что правительство делает все возможное для поддержки и отрасли, и семей.

В свою очередь Мутко подчеркнул, что вторичное жилье стоит дешевле, чем первичное, россияне покупают его более активно.

Ранее сообщалось, что Центробанк с конца мая ограничит ипотечные программы с экстремально низкими ставками. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

