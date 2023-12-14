СМИ: Минстрой опроверг появление новой льготной ипотеки для россиян

Минстрой не предлагал вводить льготную ипотеку под 1 процент на домокомплекты в рамках индивидуального жилищного строительства (ИЖС) для обычных россиян, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей ведомства.

Отмечается, что речь шла о льготных кредитах для подрядных организаций, а не для отдельных граждан.

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В конце ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, распространяющий механизм счетов эскроу на сегмент ИЖС. Инициатива, в частности, устанавливает право подрядчика заключить договор строительного подряда ИЖС с физическим лицом, денежные средства которого размещаются на счетах эскроу.

Ранее стало известно, что осенью этого года объем выдачи ипотечных кредитов на строительство частного дома вырос в 2-3 раза. Среди причин такого увеличенного спроса эксперты выделяют распространение льготных ипотечных программ на рынок ИЖС, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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