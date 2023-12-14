СМИ: Минстрой опроверг появление новой льготной ипотеки для россиян

Минстрой не предлагал вводить льготную ипотеку под 1 процент на домокомплекты в рамках индивидуального жилищного строительства (ИЖС) для обычных россиян, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей ведомства.

Отмечается, что речь шла о льготных кредитах для подрядных организаций, а не для отдельных граждан.