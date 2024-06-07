Путин: Дополнительные программы льготной семейной ипотеки запустят с 1 июля

Дополнительные программы льготной семейной ипотеки запустят с 1 июля текущего года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.

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Он отметил, что семьи, которые живут или хотят жить в малых регионах, теперь смогут воспользоваться льготной семейной ипотекой по ставке в 6% вне зависимости от возраста детей. По словам Путина, единственным условием для использования этой ипотеки является наличие одного несовершеннолетнего ребенка.

Путин подчеркнул, что такие же льготы будут действовать и для тех семей, которые хотят построить свои дома.

Ранее Банк России сообщил, что российские банки в мае увеличили выдачи льготной ипотеки на 20%. С начала месяца было предоставлено 268 миллиардов рублей, а 223 миллиарда рублей банки выдали за аналогичный период в апреле, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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