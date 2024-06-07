Путин: Дополнительные программы льготной семейной ипотеки запустят с 1 июля
Дополнительные программы льготной семейной ипотеки запустят с 1 июля текущего года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Он отметил, что семьи, которые живут или хотят жить в малых регионах, теперь смогут воспользоваться льготной семейной ипотекой по ставке в 6% вне зависимости от возраста детей. По словам Путина, единственным условием для использования этой ипотеки является наличие одного несовершеннолетнего ребенка.
Путин подчеркнул, что такие же льготы будут действовать и для тех семей, которые хотят построить свои дома.
Ранее Банк России сообщил, что российские банки в мае увеличили выдачи льготной ипотеки на 20%. С начала месяца было предоставлено 268 миллиардов рублей, а 223 миллиарда рублей банки выдали за аналогичный период в апреле, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Пиши, сокращай» и «45 татуировок менеджера»: Какую бизнес-литературу читают россияне
- В Свердловской области третий день ищут двух пропавших детей
- Путин: К 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей
- Путин: Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится со следующего года
- Путин: Дополнительные программы льготной семейной ипотеки запустят с 1 июля
- СМИ: Вратарю Матвею Сафонову запретили выезжать из России
- Путин поручил принять закон о креативных индустриях
- Путин: Россия вышла на 100% обеспечение собственной мясной продукцией
- Минобороны РФ: Безэкипажные катера ВСУ были уничтожены в Черном море
- Путин: Нужно установить ставку в 5% по налогу на прибыль для IT-компаний РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru