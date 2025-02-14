Продажи новостроек в Москве выросли на 13% в январе
Число продаж жилья в новостройках Москвы в январе выросло по сравнению с январем 2024 года на 13%, до шести тысяч договоров долевого участия в строительстве (ДДУ). Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
Согласно данным, с учетом нежилой недвижимости управление зарегистрировало в январе почти 9,3 тысячи ДДУ – на 3% больше, чем по итогам начала прошлого года. Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов отметил, что рынок первичной недвижимости демонстрирует в январе положительную динамику по числу оформленных сделок по сравнению с предыдущими годами вопреки ожиданиям некоторых участников рынка.
При этом январский показатель в 9,2 тысячи договоров на 5% выше среднего показателя января в 2023-2024 годах, а также второй после января 2022 года.
Ранее сообщалось, что в конце прошлого года ввод нового жилья в России рухнул на 13% впервые за последние несколько лет. К примеру, на юге России ввод жилья в декабре снизился на 23,1%, что является рекордным показателем, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru